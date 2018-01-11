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Bursa'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devler Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında esnaf ve daha önce ihraç edilen öğretmen ve zabıt katiplerinin de bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, aralarında esnaf ve daha önce ihraç edilen öğretmen ve zabıt katiplerinin de bulunduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gemlik, Orhangazi, Mudanya ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan "ByLock"u kullandıkları, örgüt liderinin talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırdıkları öğrenildi.

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