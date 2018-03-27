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Bursa'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, ilçede 15 dakika etkili olan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fındık büyüklüğündeki dolu bazı araçlara zarar verdi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını, üzerine bez parçaları ve kartonlarla örterek korumaya çalıştı.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle tarım arazilerinde zarar oluştuğunu söyledi.

Erdem, arazilerde incelemelerinin devam ettiğini belirterek, "İnşallah büyük bir zararla karşılaşmayız. Dolu nedeniyle meyvelerde çiçek dökümünün olduğunu gördük. Bu sezon meyve hasadında büyük sıkıntılar yaşanacağı öngörülüyor. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

 

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