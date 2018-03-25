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Bursa’da fırtına sonrası sahil kenarı çöp yığınına döndü

Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Yalıçiftlik Mahallesi Ketendere mevkiinde etkili olan fırtına sonrası sahile yığılan çöpler görenleri hayrete düşürdü.

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Önceki gün etkili olan fırtınanın ardından sahile çöplerin yığıldığı görüldü. Yalıçiftlik Mahalle Muhtarı Arif Toktaş, görüntülerden çok endişe duyduğunu ifade ederek, “Beldemizin cennet köşelerinden biri ola Ketendere plajımızda bu tür manzaralarla karşılaşmak bizler çok üzüyor. Denizden çıkanlar adeta sahilde çöp yığını oluşturdu. Buraları kendi imkânlarımızla temizlememiz mümkün değil. Mudanya ve Büyükşehir Belediyelerimizin yardımlarıyla ancak temizleyebiliriz” diyerek doğaya ve çevreye karşı vatandaşları daha duyarlı olmaya çağırdı.

 

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