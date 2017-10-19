Bursa'da geniş çaplı asayiş uygulaması

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Asayiş, Terör, Narkotik, Çevik Kuvvet, Motorize ekipler ve Trafik ekipleri, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Özel Harekat Timi ve zırhlı araçlarla desteklenen uygulamaya yüzlerce polis katıldı. Uygulamanın en geniş kapsamlı şekilde gerçekleştirilen merkez Yıldırım İlçesi Meydancık Mahallesinde yaklaşık 200 polis görev aldı. Uygulamanın bu noktasında çok sayıda kişi sorgulanırken, farklı suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı, 2'si motosiklet 5 araç trafikten men edildi. Kişiler üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ve 15 gram esrar ele geçirildi.