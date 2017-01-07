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Bursa'da halk otobüsü devrildi: 1 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, halk otobüsünün devrilmesi sonucu bir yolcu yaralandı.

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Gemlik-Kumla-Karacali-Narlı seferini yapan halk otobüsü, Karacaali girişi yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kayarak yol kenarına devrildi.

Kazada başından yaralanan bir yolcu, çevredeki vatandaşlar tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesine götürüldü.

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