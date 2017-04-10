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Bursa'da HBDH terör örgüte yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Bursa'da Halkların Birleşik Devrimci Hareketi (HBDH) terör örgüte yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, HBDH terör örgütünün propaganda yapan ve örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilerek eş zamanlı İstanbul, Bursa, Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yapılan planlı operasyonlar sonucu 10 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
 

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