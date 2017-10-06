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Bursa'da HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı

Bursa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP İl Başkanı Akgün'ün de bulunduğu 8 partili hakkında terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, zanlılara ait adreslere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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