Bursa'da HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı Bursa'da, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de aralarında bulunduğu 8 zanlı gözaltına alındı.