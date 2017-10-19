Bursa'da hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldi
Bursa' nın merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş mevkii Barbaros mahallesi yakınlarındaki hızlı tren inşaatı çalışması sırasında göçük meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevkedildi.
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