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Bursa'da içine eroin yerleştirilen kartpostallar ele geçirildi

Bursa'da, kargoyla Almanya ve Avusturya'ya gönderilmek istenen ve içine eroin yerleştirilen 4 kartpostal ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.D'nin (32) merkez Nilüfer ilçesindeki bir kargo şubesinden Almanya'da 3 ve Avusturya'da 1 adrese uyuşturucu göndereceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kargo firmasındaki V.D'ye ait kartpostallara el koydu.

Ekipler, kartpostalların içine 5'er gram olarak yerleştirilen 20 gram eroin ele geçirdi.

Jandarma, V.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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