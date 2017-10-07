Bursa'da işçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2'si ağır 13 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza Bursa Uludağ yolunun 25.kilometresinde Kirazlıyayla Mevkisi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Otel inşaatında çalışan işçiler, mesai sonrası Bursa'ya dönüşe geçtiler. Orhan Türk idaresindeki 16 CYV 05 plakalı minibüs virajı dönerken frenlerinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Ormana uçan minibüs iki çam ağacına çarparak durabildi. Kazada Ali Başkurt ve oğlu İsmail Başkurt, Orhan Türk, Kadir Aşcı, Hasan Başkurt, Behlül Başkurt, Nuh Başkurt, Ümit Gençgül, Şevki Keskin, Erdal Parlak, Ergün Parlak, Erol Hızıroğlu, Erol Parlak yaralandılar. Ali ve İsmail Başkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Yaralıların imdadına ise jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri yetişti. Olay yerine sevk edilen 6 ambulansla yaralılar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çekirge ve Bursa Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Yaralı işçiler, ambulanslar gelene kadar olay yerinde battaniyeye sarılarak beklediler. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma trafik timleri de karayolunda ölçüm yaptı.