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Bursa'da jandarmadan '2 bin yıllık mezar taşı' operasyonu

Bursa'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün arazisinde kaçak kazı yapan 5 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı yaptığı alandaki incelemede, Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezartaşı bulundu.

  • DHA
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Karacabey İlçesi, Yolağzı Mahallesi´nde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün arazisindeki Mele mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık mezar taşını toprağın üzerine çıkardığı tespit edilen A.B., T.Ç., M.Ü., N.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından tarihi eser, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

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