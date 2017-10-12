Bursa'da jandarmadan '2 bin yıllık mezar taşı' operasyonu

Karacabey İlçesi, Yolağzı Mahallesi´nde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün arazisindeki Mele mevkisinde, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu belirlenen 2 bin yıllık mezar taşını toprağın üzerine çıkardığı tespit edilen A.B., T.Ç., M.Ü., N.D. ve M.K. gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından tarihi eser, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.