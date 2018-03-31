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Bursa'da kadın sürücüye çarpan sürücü, kopan plakasını alıp kaçtı

Bursa'da meydana gelen kazada kadın sürücünün kaçmadığı, ona çarpan diğer aracın sürücüsünün kargaşadan istifade ederek, kopan plakasını da alıp kayıplara karıştığı ortaya çıktı.

  • İHA
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Sabah saatlerinde Nilüfer Hatun Caddesi'nde meydana gelen kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Fakat dikkatlerden kaçan bir detay vardı. Yol üstünlüğü bulunan Zehra U. (35) idaresindeki otomobile, alt taraftan gelen dikkatsiz sürücü arkadan çarptı. Kadın sürücünün aracı kontrolden çıktı. Yanında 10 yaşlarında çocuğu da bulunan Zehra U, orta refüjdeki ağaca çarpıp, ardından karşı şeritte duran başka bir araca çarparak durabildi. Olayın şoku ile çocuğunu bırakıp çarptığı arabaya giden Zehra U, karşı tarafta yaralanan var mı diye kontrol etti. Daha sonra kendi arabasına koşup çocuğuna bakan Zehra U, esnaf tarafından sakinleştirildi. 

Ancak,  Zehra U.'unun arabasına çarparak kazaya sebep olan otomobilin sürücüsü, bu kargaşayı fırsat bilip, düşen plakasını da alıp kaçtı. Polisin yaptığı ilk incelemelerde plakası tespit edilemeyen otomobilin gri renkte Opel Astra olduğu anlaşıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

 

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