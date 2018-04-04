Bursa'da kamyonetin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir kişi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonetin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Sadettin U. yönetimindeki 16 KBP 25 plakalı kamyonet, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde, Nazir Kurşun'un (66) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kurşun, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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