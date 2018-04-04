Bursa'da kamyonetin elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Sadettin U. yönetimindeki 16 KBP 25 plakalı kamyonet, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde, Nazir Kurşun'un (66) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.



Kazada ağır yaralanan Kurşun, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.