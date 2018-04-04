Bursa'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Kaza, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi AVM Kavşağı'nda meydana geldi. Sadettin U. yönetimindeki 16 KBP 25 plakalı kamyonet ile Nazir Kurşun yönetimindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, Nazir Kurşun ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurşun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Sadettin U. gözaltına alınırken, olay yerinde kurusıkı bir tabanca bulundu.