Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü Nazir Kurşun (66), yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi AVM Kavşağı'nda meydana geldi. Sadettin U. yönetimindeki 16 KBP 25 plakalı kamyonet ile Nazir Kurşun yönetimindeki elektrikli bisiklet kavşakta çarpıştı. Kazada, Nazir Kurşun ağır yaralandı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurşun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
Sadettin U. gözaltına alınırken, olay yerinde kurusıkı bir tabanca bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Lale festivali başladı

Lale festivali başladı

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

ABD'nin yüz karası görüntüler

ABD'nin yüz karası görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA