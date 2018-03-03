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Bursa’da kereste fabrikası ve yanındaki ev alev alev yandı

Bursa’da bir kereste fabrikası ve yanındaki ev alev alev yandı.

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Yangın, Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Köle’ye (60) ait kereste fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin biranda gökyüzünü kaplamasıyla vatandaşlar içeride bulunan tavuk ve kuşları fabrikadan çıkarttı. Daha sonra büyüyen yangın yan taraftaki eve sıçradı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale etti. 2 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ev ve fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

 

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