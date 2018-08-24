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Bursa'da kesim için hazırlanırken kaçan kurbanlık boğa 4 gündür kayıp

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesim için hazırlandığı sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa kayıplara karıştı.

  • İHA
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İnegöl ilçesinde bayramın birinci günü Alanyurt bölgesinde kurban edilmek üzere hazırlanan boğa sahibinin elinden kaçarak tarlalara girdi. Alanyurt-Mesudiye arasında tarlalarda gezen ve saldırgan olduğu öğrenilen boğayı yakalamak için sahipleri durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler kaçan boğayı yakalamaya uğraştı. Ancak boğa kaçarak gözden kayboldu. 4 gündür kayıp olan boğa hâlen yakalanamadı.
 

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