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Bursa’da leylekler 20 yıldır aynı yuvada

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, baharın habercisi olan leylekler, senelerdir aynı camiye yuva yapıyor.

  • İHA
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Türkiye’nin hava sıcaklıkları yükselen çeşitli bölgelerine göç ederek, ağaç ve elektrik direklerinin üzerlerine yuva yapan leyleklerin bazıları ise, cami kubbelerini mesken tutuyor. Boğazköy Camii'nin kubbesine yaklaşık 20 yıl önce yuva yapan erkek ve dişi leylek, yeniden aynı camiye geldi. Kısa süre önce cami kubbesindeki yuvasına yerleşen leyleklerden dişi olanı kuluçkaya yattı. 4 yumurtanın üzerine kuluçkaya yatan dişi leylek, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. 

Yaklaşık 20 yıldır aynı caminin minaresinde kuluçkaya yatan leylekler cami imamı ve çevredeki vatandaşlar tarafından özenle korunuyor. Mahalle sakinlerinden 41 yaşındaki Galip Duyan, mahalle caminin 1993 yılında ibadete açıldığını belirterek, “Ben 20 yaşlarındayken caminin kubbesine leylekler yuva yapmaya başladı. Artık her yıl bahar aylarında göç eden leylekler bizim caminin kubbesinin üzerindeki yuvada kuluçkaya yatıyor. Yaklaşık 20 yıldır bu iki leyleği görüyoruz. Biz de yuvasına zarar verilmesin diye koruyup kolluyoruz. Daha yeni yumurtlamış, kuluçkaya yatmış. Yakında yavrular dünyaya gelir” dedi.

 

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