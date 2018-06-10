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Bursa'da markete gitmek için evinden çıkarak kaybolan çocuk, 13 saat sonra bulundu

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra kaybolan 6 yaşındaki çocuk, 13 saat sonra bulunarak ailesine teslim edildi.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, markete gitmek için evinden çıkan ve daha sonra kaybolan 6 yaşındaki çocuk, Yıldırım Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vakıfköy Mahallesi'nde markete gitmek için evinden çıkan 6 yaşındaki Alperen Şahin, eve dönmeyince ailesi durumu polise ve Yıldırım Arama Kurtarma ekiplerine bildirdi.

Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, Şahin'i 13 saat sonra evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Şahin, ailesine teslim edildi.

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