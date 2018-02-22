Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da "Mavi Balina" intiharını çocukların telefonu ve bilgisayarı aydınlatacak

Birkaç gün sürmesi beklenen incelemenin ardından intiharın detaylarının aydınlığa kavuşması bekleniyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bursa'da 'Mavi Balina' oyunu oynayarak intihar ettiği iddia edilen Ahmet P.'nin arkadaşı Batuhan K.'nin bilgisayar ve telefonunda detaylı inceleme yapılıyor. Batuhan K.'nin annesi Mücahide K, sosyal medya üzerinden anne ve babaları uyardı.
 
İHA'nın haberine göre, geçen pazartesi akşamı Mavi Balina oyununu oynadığı iddia edilen Ahmet P. intihar ederken, arkadaşı Batuhan K. ise TIR'ın altına kendini atarak intihara teşebbüs etmişti. Bursa'nın Panayır Mahallesi'nde bir halı sahanın demirlerine kendini asarak hayatına son veren Ahmet P.'nin arkadaşı Batuhan K., intihar girişiminin ardından olay yerine gelerek sinir krizi geçirmiş ve Uludağ Üniversitesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Çocuk Kliniği'nde tedavi altına alınmıştı.
 
ANNE BABALARI UYARDI
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada, çocukların Mavi Balina oyunu oynadıklarından şüphelendi. Çocukların yakınlarının ifadelerini alan ekipler, bilgisayar ve telefonlarına el koydu. Bilgisayar ve telefonlar incelenmek üzere Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Birkaç gün sürmesi beklenen incelemenin ardından intiharın detaylarının aydınlığa kavuşması bekleniyor.
 
Batuhan K.'nin annesi Mücahide K, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Diğer anne ve babaları uyaran Mücahide K, çocuğunun hastanede yatan fotoğrafını paylaşarak, "Anne babalar, lütfen çocuklarınızı kontrol edin. Oğlum Mavi Balina oyunu yüzünden intihara teşebbüs etti ve bu halde' notunu yazdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´nin koalisyon eleştirisine Hükümetten sıcak açıklama

CHP´nin koalisyon eleştirisine Hükümetten sıcak açıklama

Evsiz adamın hayatı böyle değişti

Evsiz adamın hayatı böyle değişti

Türk takımlarının Avrupa'daki faciaları

Türk takımlarının Avrupa'daki faciaları

Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi

Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA