Bursa’da muskacıyı baltayla öldüren şüpheli tutuklandı

Olay, pazar günü Kestel'in Dudaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayri A. (59), Engin S.’ye (64) muska yaptırdı. Ormanda yaşayan Hayri A., köye yağmur yağmamasından sorumlu tuttuğu Engin S.’nin evine gitti. Hayri A., Engin S.’yi kolundan ve boynundan 3 balta darbesiyle yaraladı. 112 ekipleri tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 2 çocuk babası hayatını kaybetti.

Hayri A.'nın ifadesinde, "Bakın öldü ama sizi de uğraştırıyor" dediği öğrenildi. Bursa E Tipi Cezaevi'ne konulan Hayri A.'nın soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Devlet Hastanesi'ne gönderilecek.