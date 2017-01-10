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Bursa'da okullar tatil mi

Yarın Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği'den kar tatili açıklaması var mı? Yoğun kar yağışının devam ettiği Bursa'da öğrenciler ve velileri bu soruların cevabını merak ediyor.

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Pazartesi okulların tatil olduğu Bursa'da öğrenciler yarın da (11 Ocak Çarşamba) tatil var mı diye merak ediyor. Kar yağışının etkili olduğu kentte Meteoroloji'nin son tahminine göre hava sıcaklığı da eksi derecelerde olacak. Bugün okulların tatil edilmediği ilde eğitim öğretime devam edildi. Öğrencilerin gözü kulağı yarın için tatil kararını verecek olan Bursa Valisi İzzettin Küçük'te. İstanbul'da okulların çarşamba günü de tatil edilmesi Bursalı öğrencilerin tatil bekleyişlerini bir kat daha artırdı. Bursa Valiliği'nden yapılacak tatil açıklamasını haberimizden takip edebilirsiniz.
 

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