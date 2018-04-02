Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
- AA
Cemalettin Yentürk (50) yönetimindeki 16 KFS 11 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Kalburt mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Ağır yaralanan sürücü Yentürk, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yentürk, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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