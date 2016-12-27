Son Dakika Haberleri E-gazete 27Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 FB 316 plakalı otomobil, Mudanya yolu Bursa Ray Emek İstasyonu mevkisinde aynı yönde seyreden Murat Doğdu (30) idaresindeki 16 HA 013 plakalı TIR'a çarptı.

Otomobilin bir bölümü, çarpmanın etkisiyle TIR'ın altına girdi. Çarpma sonrası araçların yaklaşık 60 metre sürüklendiği tespit edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde öldü. Aynı araçta bulunan Mehmet Furkan Kalaycıoğlu (20) ise yaralandı.

Ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kalaycıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Esad Halep'te Noel ayininde

Esad Halep"te Noel ayininde

Evde hazine buldular

Evde hazine buldular

Evde kablosuz şarj aleti nasıl yapılır?

Evde kablosuz şarj aleti nasıl yapılır?

Ava giden avlanır

Ava giden avlanır

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA