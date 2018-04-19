Bursa'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Engin Uluhatun idaresindeki 16 KOT 03 plakalı özel halk otobüsü, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde Ramazan Adıgüzel'in kullandığı 77 EA 702 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Engin Uluhatun ile otobüste bulunan Emre Vural ve Ümit Atay yaralandı.



Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.