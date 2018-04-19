Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Engin Uluhatun idaresindeki 16 KOT 03 plakalı özel halk otobüsü, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde Ramazan Adıgüzel'in kullandığı 77 EA 702 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Engin Uluhatun ile otobüste bulunan Emre Vural ve Ümit Atay yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´nın gücüne güç katacak KCR-556 geliyor

TSK´nın gücüne güç katacak KCR-556 geliyor

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

Hangi ülke ordusunda kaç asker var?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA