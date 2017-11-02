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Bursa'da polisle çatışan kişi öldürüldü

Bursa'da 22 Eylül'de iki polisi yaralayıp kaçan cinayet ve hırsızlık şüphelisi, silahlı çatışmada öldürüldü.

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Bir ihbarı değerlendiren emniyet güçleri, kime ait olduğu belirlenemeyen 16 LOE 11 plakalı otomobili gasbeden şüpheliyi yakalamak için peşine düştü. Burak Örekli'nin (20) kullandığı otomobil, kovalamaca sonucu Kurtuluş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde farklı bir araca çarparak durdu.

Araçtan inerek kaçan şüpheli, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla polise ateş etmeye başladı. Çatışma sonucunca Örekli, olay yerinde öldürüldü.

22 Eylül'de merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde kendisini yakalamaya çalışan iki polis memurunu silahla yaralayan, 30 hırsızlık suçundan sabıkalı cinayet şüphelisi Örekli, olay yerinden kaçmıştı. Bunun üzerine polis, Örekli'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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