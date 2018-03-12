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Bursa'da sandalda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da derede gezinti yaptıkları sandalda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

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Alınan bilgiye göre, Gürsel Hava, Leyla Koçyiğit, Hatice Bulamacı, Yaman Akel ve Sefa Gönen, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki Nilüfer deresinde sandalla gezmeye çıktı.

Akıntıya kapılan sandal, bir süre sürüklendikten sonra dere yatağında bulunan 2 metre yükseklikteki setten aşağıya düştü.

Sandal içerisinde mahsur kalan 5 kişinin kurtarılması için çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

İtfaiye ekipleri, sandaldakileri uzattıkları halat yardımıyla kurtardı.

 

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