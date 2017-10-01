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Bursa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak ağır yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Santral Garaj Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde, Ahmet M. (38) ile kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, Ahmet M'ye tabancayla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Vücudunun dört yerine mermi isabet eden Ahmet M, 112 Acil Servis ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ameliyata alınan Ahmet M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

 

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