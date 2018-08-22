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Bursa'da silahlı kavga: 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Yakup Sokak'ta, G.D. amcasının oğlu Mustafa D. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.D, silahla akrabaları Mustafa D. (54), Nazlı D. (44) ve Serhat Ü'ye (23) ateş etti.

Ayaklarından yaralanan üç kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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