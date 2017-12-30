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Bursa'da silahlı kavgda gözaltına alınan 1kişi tutuklandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişinin sorgusu tamamlandı.

Şüphelilerden S.U, F.U. ve T.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Cinayeti işlediğini itiraf eden C.U. (16) ile ağabeyi O.U. ve babası Y.U. adliyeye sevk edildi.

C.U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. O.U. ve babası Y.U. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tutuklanan C.U'nun, cirnayeti namus meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi.

Tanıdıklarıyla buluşmak için Belediye Mezbahanesi güzergahındaki zeytin bahçesine giden Hüseyin Koç (27) ve arkadaşı E.C. (26), bahçeye gelen kişilerle kavga etmiş, bunun üzerine Koç tabancayla E.C. ise darp sonucu yaralanmıştı. İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

 

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