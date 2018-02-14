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Bursa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Bursa'nın Yenişehir ilçesi İncirli Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Firdevs Zengin (62) ile eşi Ali Zengin (63) yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Bursa'nın Yenişehir ilçesi İncirli Mahallesi'nde oturan Firdevs-Ali Zengin iftinden haber alamayan oğulları, merak edip eve geldi. Anahtar ile içeri giren oğulları, anne ve babasının cansız bedenleri ile karşılaştı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Zengin çiftinin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Zengin çiftinin cansız bedenleri kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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