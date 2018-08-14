Bursa'da 'sosyal medyada terör propagandası' yapanlara operasyon: 9 gözaltı
Bursa'da, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve 24 Haziran seçimleri öncesi Bursa'da düzenlenen HDP mitinginde yasa dışı slogan attıkları belirlenenlerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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