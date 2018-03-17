Bursa'da takla atan otomobil alev aldı

Kaza, Orhaneli-Bursa Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan Orhaneli istikametine giden Ali T. idaresindeki 16 KM 434 plakalı araç, aynı istikamette seyreden Gökhan K. yönetimindeki 16 P 9964 aracı sollamak istedi. Gökhan K. ve Ali T. araçlarıyla aynı anda kendi önündeki aracı sollamak isterken, 2 araç da karşı yönden gelen 16 DV 042 plakalı otomobile çarptı. Gökhan K. yönetimindeki araç çarpmanın etkisi ile takla atarak alev almaya başladı. Kazanın meydana geldiği güzergahta bulunan bir benzinliğin çalışanları aracın yanmaya başladığını fark ederek yangına müdahale etti. Benzinlik çalışanlarının müdahalesi ile araç yanmaktan kurtarılarak içerisinde mahsur kalan Gökhan K. ve eşi çıkarıldı.

3 aracında hasar gördüğü kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken, takla atan aracın sürücüsü Gökhan K. ve eşi yanmaktan son anda kurtuldu. Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.