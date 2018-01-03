Bursa'da tartıştığı eşine kızan kadın biber gazı sıktı
Bursa'nın İznik ilçesinde evli çift arasında yaşanan tartışma biber gazı ile son buldu.
- İHA
Olay Selçuk Mahallesi Toki evlerinde meydana geldi. T.S (50), karısı B.S (44) ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından B.S, elindeki biber gazını aniden kocası T.S'nin yüzüne sıktı. Biber gazının yanıcı etkisiyle sersemleyen T.S ve B.S karakolluk oldu. Emniyete getirilen çift, ifadelerinde bir birlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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