Bursa'da tartıştığı eşine kızan kadın biber gazı sıktı

Olay Selçuk Mahallesi Toki evlerinde meydana geldi. T.S (50), karısı B.S (44) ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın ardından B.S, elindeki biber gazını aniden kocası T.S'nin yüzüne sıktı. Biber gazının yanıcı etkisiyle sersemleyen T.S ve B.S karakolluk oldu. Emniyete getirilen çift, ifadelerinde bir birlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.