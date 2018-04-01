Bursa'da teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi

Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ara verildi.



Alınan bilgiye göre, kentte bir süredir etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Uludağ'a yapılan teleferik seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Bursa Teleferik AŞ'den yapılan açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.