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Bursa'da terör operasyonu: 4 tutuklama

Bursa'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, HDP ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

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Bursa'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan, HDP ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda dün gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K, HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D, HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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