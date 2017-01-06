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Bursa'da terör operasyonu: 4 tutuklama

Bursa'da, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

  • AA
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Bursa'da, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sosyal paylaşım hesaplarında ve çeşitli etkinliklerde terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen Ferhat A, İsmail T, Mehmet C, Mehmet Ç, Muhsin D. ve Ahmet E, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferhat A, İsmail T, Mehmet C. ve Mehmet Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlılar Muhsin D. ve Ahmet E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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