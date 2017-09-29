Bursa'da terör operasyonu düzenlendi: 6 gözaltı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, El-Nusra adına çatışma bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Orhangazi'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, özel harekat polislerince koçbaşlarıyla kapılar kırılarak içeri girilip arama yapıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.