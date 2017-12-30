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Bursa'da terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı

Bursa'da, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP-C'ye yönelik operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında, merkez Osmangazi ilçesinde belirlenen 2 adrese düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu değerlendirilen 3 kişiyi yakaladı.

Jandarma Özel Harekat Timi'nin de destek verdiği operasyonda birçok örgütsel kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Merkez Yıldırım ilçesinde ise sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gürsu ilçesinde de sosyal medyadan terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı belirlenen zanlı yakalandı.

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