Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bursa'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl  Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Kısım Amirliği ekipleri, Özel Harekat timlerinin desteğiyle terör örgütü DEAŞ´a yönelik iki ayrı adrese baskın düzenledi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel kitaplar ve dökümanlar ele geçirildi.
 
Merkez Yıldırım ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 1 kişi sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Gürsu ilçesinde sosyal medya üzerinden DHKP-C terör örgütü propagandası yapan 1 kişi gözaltına alındı.
 
Ekipler halkın yılbaşı tatillerini rahat ve huzur içinde geçirmeleri için 82 asayiş, 25 trafik ekiplerinin katılımı ile bomba ve Narkotik köpekleri ve Özel Harekat timlerinin desteğiyle 27 yol kontrol noktası ve 92 geçici yol kontrol noktalarıyla denetimlerine devam ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bylock oyununa KHK düzenlemesi geliyor

Bylock oyununa KHK düzenlemesi geliyor

Bu yöntem hayretler içinde bıraktı

Bu yöntem hayretler içinde bıraktı

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA