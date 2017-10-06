Bursa'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl ve Gemlik Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekipler, iki ilçede önceden belirlenen üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerde arama yapan ekipler, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 6 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.