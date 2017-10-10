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Terör örgütü El-Nusra'ya yönelik operasyonda tutuklama kararı

Bursa'da Terör örgütü El-Nusra'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, terör örgütü El-Nusra'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların sorguları tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa polisi, El-Nusra adına çatışma bölgelerine eleman temin ettiği öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlatmış, Orhangazi'de önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, özel harekat polislerince koçbaşlarıyla kapılar kırılarak içeri girilip arama yapılmıştı. Operasyonda, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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