Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ergün Şen yönetimindeki 26 US 695 plakalı kamyonet, Bursa-Ankara karayolunun Mezit Tüneli mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Aynı yönden gelen Bekir Güngör'ün kullandığı 16 RH 846 plakalı yolcu otobüsü ise kamyonete çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada Ercan Mutlu idaresindeki 26 UE 283 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada sürücü Ercan Mutlu ile aynı araçta bulunan Nursel Mutlu otomobilde sıkıştı. Olay yerine çağrılan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden güçlükle çıkarttı.

Otomobil sürücüsü Ercan Mutlu yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybederken, Nursel Mutlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.