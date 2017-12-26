Bursa'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Adnan Özbek (22) idaresindeki 16 JT 254 plakalı hafif ticari araç, Çırpan Mahallesi Darmstad Caddesi'nde Erol Taşkesen'in kullandığı 16 RBU 21 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Adnan Özbek ve aynı araçtaki Filiz Budak (28) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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