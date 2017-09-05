Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nden Dündar Mahallesi istikametine giden Emre Songur (19) yönetimindeki 16 AR 846 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Şenol Aydın idaresindeki 10 VD 103 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletin arkasında bulunan Fehmi Altın olay yerinde hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü Songur ise ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine sevk edilen Songur, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Aydın da kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Altın'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.