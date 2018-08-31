Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
- AA
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Tirilye Mahallesi'ndeki otoparkta cipiyle manevra yapan Ercan K, köylü pazarında zeytin satışının yapıldığı alanda Bahtınur Bora (58), Hatice Bilgin (64) ve Binnaz Mersin (64) ile aydınlatma direği ve jandarma kontrol noktasındaki kulübenin duvarına çarptı.
Bora ve Bilgin, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mersin, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ercan K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kadınların cenazesi, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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