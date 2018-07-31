Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Bursa'nın İznik ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
- DHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İznik’te bulunan 1 iş yerine ve 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.
ARAMADA APARATLAR BULUNDU
Narkotik köpeği Rona’nın da katıldığı operasyonda 8 kişi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanımda kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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