Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İznik’te bulunan 1 iş yerine ve 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARAMADA APARATLAR BULUNDU

Narkotik köpeği Rona’nın da katıldığı operasyonda 8 kişi gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve üstlerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanımda kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.