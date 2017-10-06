Bursa'da uyuşturucudan adliyeye sevk edilen 8 kişi tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken gözyaşlarına boğulan genç kızın da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Whatsapp ihbar hattından gelen bir ihbarı değerlendirerek, merkez Yıldırım ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 487 gram bonzai, uyuşturucuları çoğaltmak amacıyla kullanılan 100 gram kimyasal bitki, bir miktar eroin, metamfetamin ve esrar ele geçirilirken, Pınar D. (24), E.A., T.T., Ö.D. ve E.K. gözaltına alındı.
Merkez Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yapılan farklı operasyonlarda ise M.T., Y.C. ve Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar eroin, esrar, metamfetamin, 2 adet ruhsatsız silah ve çok sayıda fişek ele geçirildi. 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Pınar D.'nin araca bindiği sırada gözyaşlarına boğulduğu görüldü. Akşam saatlerine kadar süren adli işlemlerin ardından 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.