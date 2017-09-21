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Bursa'da vahşet! 8 aylık hamile eşini öldürdü

Bursa'da bir kişinin 8 aylık hamile eşini öldürdüğü iddia edildi.

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Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan Nurettin A. (52), eşi İsmanperi A. (35) ile önceki eşinden olan 3,5 yaşındaki çocuğun bakımı yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu hamile kadın, eşini bıçakla bacağından hafif yaraladı. Bıçağı alan Nurettin A. ise eşini çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 aylık hamile kadın ile bebeğinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yakaladığı emekli Nurettin A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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