Bursa'da villaların üzerine istinat duvarı çöktü
Ata Mahallesi’nde bulunan bir sitede istinat duvarının bir bölümünün çökmesi konutlarda yaşayanları korkuttu. Bir villa hasar görürken, bir villa da kısmen hasar gördü.
- İHA
Gemlik ilçesinde bir sitede istinat duvarı çöktü.
Ata Mahallesi’nde bulunan bir sitede istinat duvarının bir bölümünün çökmesi konutlarda yaşayanları korkuttu. Bir villa hasar görürken, bir villa da kısmen hasar gördü.
Gemlik’te daha öncede Jandarma rampasında inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çökmüştü.
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