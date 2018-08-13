Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi göz altına alırken, 5 kişi tutuklandı Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından narkotik detektör köpeği 'RONA' ile yapılan baskında 11 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi de tutuklandı.