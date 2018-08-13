Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 kişi göz altına alırken, 5 kişi tutuklandı
Bursa'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından narkotik detektör köpeği 'RONA' ile yapılan baskında 11 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi de tutuklandı.
- İHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin kaldıkları belirlenen ikamet ve araçlara eş zamanlı baskın düzenlendi.
Yapılan baskında 16 kişi gözaltına alındı. Narkotik detektör köpeği, RONA'nın da görev aldığı operasyonda yapılan aramalarda, 60 gram sentetik kannabinoid, 20 gram metamfetamin ile birlikte bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden 11'i hakkında uyuşturucu madde kullanımından idari işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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